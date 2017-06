Gideon Levy : «Israël prépare un nouveau massacre à Gaza»

Le journaliste israélien Gideon Levy. D. R.

Le courageux journaliste israélien Gideon Levy redoute une nouvelle attaque contre Gaza. «Ce qui est en cause actuellement, c’est le risque d’un nouveau massacre dans la bande de Gaza. Contrôlé, mesuré, pas trop massif, mais malgré tout c’est bien d’un massacre qu’il s’agit», avertit-il dans un article publié cette semaine par Haaretz sous le titre «Who’s in Favor of Massacre ?»

Pour Gideon Levy, «il n’y aura pas de guerre à Gaza, parce qu’il n’y a personne à Gaza pour combattre contre l’une des armées équipées des armements les plus puissants au monde, et cela même si le commentateur des questions militaires à la télévision, Alon Ben David, affirme que le Hamas est capable d’aligner quatre divisions». «Quand des officiers, des politiciens et des commentateurs israéliens parlent du “prochain round”, ils parlent du prochain massacre», prévient-il.

Gideon Levy, qui appelle au boycott de son pays, explique qu’en réduisant encore la fourniture d’électricité à Gaza (moins de 4 heures par jour en ce moment), en poussant à bout les Gazaouis, en les privant d’eau potable, de médicaments, de pièces de rechange pour le matériel médical, en provoquant la mort des malades sous dialyse, des nouveau-nés en couveuses, (…), Israël espère une riposte. «Une heure de plus chaque jour sans électricité à Gaza, et ce sera le signal : des roquettes Qassam. Israël une fois encore sera la victime, et le massacre commencera», indique-t-il avec une pointe d’ironie.

Pour Gideon Levy, il est clair que «les habitants de Gaza sont les sujets d’une expérience conjointement menée par l’Autorité palestinienne et Israël : peuvent-ils survivre avec une heure d’électricité par jour ? Est-ce que 10 minutes ne suffiraient pas ?». Et de marteler qu’«il n’y aura pas davantage la moindre bravoure (israélienne) à Gaza, car il n’y a aucune bravoure à attaquer une population sans défense. Et, bien entendu, il n’y aura ni moralité ni justice à Gaza, car il n’y a ni moralité ni justice dans le fait de se lancer à l’assaut d’une cage scellée pleine de prisonnier qui n’ont même aucun endroit vers où fuir, s’ils en avaient la possibilité». Le journaliste israélien martèle encore que «toute attaque contre Gaza se soldera par un massacre». Et d’ajouter : «Rien ne peut le justifier, parce qu’un massacre est injustifiable. Nous devons donc nous demander : sommes-nous pour un nouveau massacre à Gaza ou non ?».

Sadek Sahraoui